Безударные гласные в корне слова

Безударные гласные в корне слова — это неударяемые гласные, написание которых проверяется подбором родственных слов или изменением грамматической формы.

Чтобы понять, что такое безударные гласные в корне слова, начнем с того, что слова русского языка произносятся с выделением голосом гласного звука одного из его слогов.

Понаблюдаем:

  • кра-со-та́
  • о-кно́
  • бле-сти́т
Определение
Выделение гласного звука в слоге силой голоса, повышением его тона и долготой звучания — это ударение в слове.

В русском языке ударение является одной из фонетических примет слов. Иногда только ударение различает лексемы:

  • и́рис и ири́с;
  • за́пах и запа́х.

Что такое безударные гласные корня?

В русском языке ударение может находиться на гласных звуках разных частей слова:

в приставке

Примеры
вы́пустить, на́пуск, ро́зыгрыш

в корне

Примеры
посо́л, ле́пка, со́лнечный

в суффиксе

Примеры
убега́ть, отрази́ть, горячо́

в окончании

Примеры
мольба́, дождево́й, ветряно́й

Когда в слове голосом выделяется гласный звук любой другой морфемы, кроме корневой, тогда гласный корня оказывается в слабой фонетической позиции, из-за чего слышится неясно. Такой гласный корня называется безударным.

Безударные гласные в корне слова

Определение
Безударные гласные корня — это гласные звуки, которые не выделяются голосом и требуют проверки для правильного написания.

Русская орфография основывается на морфологическом принципе письма. Суть его состоит в том, что независимо от звучания в слове сохраняется единое написание морфем, кроме случаев чередования гласных и согласных. Если исходить из этого принципа, то безударные гласные корня пишутся всегда одинаково, то есть так же, когда они находятся под ударением и, соответственно, слышатся четко и ясно.

А как узнать, какую букву в корне слова следует написать в безударном положении?

Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением

Чтобы правильно написать безударные гласные в корне, следует подыскать проверочное слово, в котором сомнительный гласный окажется в сильной фонетической позиции — под ударением.

Понаблюдаем:

  • закрепи́ть — кре́пкий;
  • посоли́ть — посо́л, соль.

Способы проверки безударных гласных в корне

Подобрать другую форму этого же словаПодобрать родственные слова
1. Один - много
река - ре́ки		1. Большой - маленький
тропа - тро́пка
2. Много - один
колосья - ко́лос		2. Маленький - большой
площадка - пло́щадь
3. По вопросу:
О чём?
в лесу - о ле́се
Что делал?
Что делает?
катил - ка́тит		3. Назови ласково
звезда - звёздочка
4. Какой? - Что?
зелёный - зе́лень
5. Что делал? - Что?
платил - пла́та

Безударные гласные корня можно проверить двумя способами:

1. подобрать однокоренные слова

  • подари́ть — дар, пода́рок;
  • поглоща́ть — гло́тка;
  • зелёный — зе́лень;

2. изменить грамматическую форму слова

  • писа́ть — пи́шет;
  • большо́й — бо́льше;
  • страна́ — стра́ны.

Правило написания безударных гласных

Правило
В безударном положении в корне слова пишется та же буква, которая выступает под ударением, если изменить грамматическую форму слова или подобрать однокоренное слово.

Примеры:

  • сиде́ть — си́дя;
  • посвяти́ть — свя́тость;
  • посвети́ть — свет;
  • скрипе́ть — скрип;
  • весе́нний — вёсны;
  • полоска́ть рот — поло́щет;
  • поласка́ть ребенка — ла́ска;
  • сторожи́ть — сто́рож, сторо́жка;
  • умоля́ть — мо́лит;
  • умали́ть значение, роль — ма́лый;
  • о́зимь — зи́мний;
  • о́земь — о зе́млю.

В русском языке существуют безударные гласные в корне слов, проверяемые и не проверяемые ударением.

Безударные гласные в корне слова, не проверяемые ударением

В некоторых словах безударные гласные в корне невозможно проверить ударением, даже если изменить грамматическую форму или подобрать к ним однокоренные слова.

Понаблюдаем:

  • воображе́ние — дам волю воображе́нию, мальчик с развитым воображе́нием, поговорим о воображе́нии;
  • воображе́ние — вообрази́ть, вообража́ть, вообража́емый, вообража́ла.

Сделаем вывод, что в слове «воображение» и родственных лексемах имеется орфограмма непроверяемые безударные гласные в корне слова.

Это так называемые беспроверочные написания. Среди таких лексем имеются исконно русские слова, но в большинстве своем эти слова пришли из других языков. Их орфография зафиксирована в словарях.

Слова с непроверяемыми безударными гласными в корне являются словарными.

Правописание наиболее употребительных слов следует просто запомнить или в случае затруднения обратиться к орфографическому словарю.

Примеры

  • абориген, аромат;
  • багровый, бордовый, бордюр;
  • ватрушка, винегрет, вестибюль, виртуоз;
  • горизонт, гармония, гастроли;
  • делегация, диапазон, дисциплина;
  • инициатива, инициалы;
  • коварный, катастрофа, коктейль, компонент, конфорка, кобура;
  • ладонь, лазурный;
  • матрос, молоко, медаль;
  • наваждение, негодовать;
  • обаяние, обоняние, оранжевый
  • палитра, палисадник, панорама, поликлиника, параметр, привилегия;
  • стакан, стадион, столяр;
  • табурет, тротуар;
  • фонтан
  • эликсир, этикетка.

Видео «Безударные гласные в корне слова»

Тест

Вопрос 1 из 10
В каком ряду в корне слов пишется безударная гласная, проверяемая ударением?
Рубинчик Людмила Ивановна
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Комментариев: 9
  1. Мария says:
    в 13:40

    Благодарю за четкую и понятную статью! Проверяемые безударные гласные в корне — вроде бы одно из самых простых правил русской орфографии, но у меня есть ученики,которые наотрез отказываются применять его и пишут с ошибками, не проверяя слово. Наверное, это просто не выработана привычка с первого класса. Нет автоматизма. Как же его выработать, когда время уже упущено и на пороге — ОГЭ?

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    • РЯ - RusskiiYazyk.ru says:
      в 15:51

      Многие ученики делают банальные ошибки в словах с безударными гласными и в контрольных диктантах, и в тренировочных тестах. Не выработана орфографическая зоркость — способность задуматься, какая буква пишется «о» или «а», «е» или «и».

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  2. Богдан says:
    в 08:26

    Я считаю необходимым у учеников интереса к русскому языку и обучению. Когда человек обучается, он привыкает мыслить и анализировать. Используйте для детей игровые, конкурсные формы обучения.

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  3. Якоб says:
    в 19:30

    Круто!

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  4. Mioko_Chan says:
    в 06:37

    Вааай! Спасибо) Вы мне помогли) Скоро мне ВПР сдавать. ?

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  5. АЛИНА says:
    в 13:53

    А нам надо сделать буквы мягких согласных букв ч-щ-й.

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  6. Зейнаб Гусейнли says:
    в 14:14

    Спасибо вам большое ооооччччееееннннь помогли??

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  7. Елена says:
    в 13:16

    Не могу согласиться с тем, что слово «воображение» — это слово с непроверяемой гласной в корне. Корень в нём «ображ» (явно однокоренными являются слова: соображение, образ и др..), «во» — приставка, а словом «образчик» прекрасно проверяется гласная в корне.

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    • РЯ - RusskiiYazyk.ru says:
      в 22:51

      Согласно морфемным словарям современного русского языка слово «воображение» имеет следующий состав:

      воображ-ени-е — корень/суффикс/окончание.

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