Безударные гласные в корне слова — это неударяемые гласные, написание которых проверяется подбором родственных слов или изменением грамматической формы.
Чтобы понять, что такое безударные гласные в корне слова, начнем с того, что слова русского языка произносятся с выделением голосом гласного звука одного из его слогов.
Понаблюдаем:
- кра-со-та́
- о-кно́
- бле-сти́т
В русском языке ударение является одной из фонетических примет слов. Иногда только ударение различает лексемы:
- и́рис и ири́с;
- за́пах и запа́х.
Что такое безударные гласные корня?
В русском языке ударение может находиться на гласных звуках разных частей слова:
в приставке
в корне
в суффиксе
в окончании
Когда в слове голосом выделяется гласный звук любой другой морфемы, кроме корневой, тогда гласный корня оказывается в слабой фонетической позиции, из-за чего слышится неясно. Такой гласный корня называется безударным.
Русская орфография основывается на морфологическом принципе письма. Суть его состоит в том, что независимо от звучания в слове сохраняется единое написание морфем, кроме случаев чередования гласных и согласных. Если исходить из этого принципа, то безударные гласные корня пишутся всегда одинаково, то есть так же, когда они находятся под ударением и, соответственно, слышатся четко и ясно.
А как узнать, какую букву в корне слова следует написать в безударном положении?
Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением
Чтобы правильно написать безударные гласные в корне, следует подыскать проверочное слово, в котором сомнительный гласный окажется в сильной фонетической позиции — под ударением.
Понаблюдаем:
- закрепи́ть — кре́пкий;
- посоли́ть — посо́л, соль.
Способы проверки безударных гласных в корне
|Подобрать другую форму этого же слова
|Подобрать родственные слова
|1. Один - много
река - ре́ки
|1. Большой - маленький
тропа - тро́пка
|2. Много - один
колосья - ко́лос
|2. Маленький - большой
площадка - пло́щадь
|3. По вопросу:
О чём?
в лесу - о ле́се
Что делал?
Что делает?
катил - ка́тит
|3. Назови ласково
звезда - звёздочка
|4. Какой? - Что?
зелёный - зе́лень
|5. Что делал? - Что?
платил - пла́та
Безударные гласные корня можно проверить двумя способами:
1. подобрать однокоренные слова
- подари́ть — дар, пода́рок;
- поглоща́ть — гло́тка;
- зелёный — зе́лень;
2. изменить грамматическую форму слова
- писа́ть — пи́шет;
- большо́й — бо́льше;
- страна́ — стра́ны.
Правило написания безударных гласных
Примеры:
- сиде́ть — си́дя;
- посвяти́ть — свя́тость;
- посвети́ть — свет;
- скрипе́ть — скрип;
- весе́нний — вёсны;
- полоска́ть рот — поло́щет;
- поласка́ть ребенка — ла́ска;
- сторожи́ть — сто́рож, сторо́жка;
- умоля́ть — мо́лит;
- умали́ть значение, роль — ма́лый;
- о́зимь — зи́мний;
- о́земь — о зе́млю.
В русском языке существуют безударные гласные в корне слов, проверяемые и не проверяемые ударением.
Безударные гласные в корне слова, не проверяемые ударением
В некоторых словах безударные гласные в корне невозможно проверить ударением, даже если изменить грамматическую форму или подобрать к ним однокоренные слова.
Понаблюдаем:
- воображе́ние — дам волю воображе́нию, мальчик с развитым воображе́нием, поговорим о воображе́нии;
- воображе́ние — вообрази́ть, вообража́ть, вообража́емый, вообража́ла.
Сделаем вывод, что в слове «воображение» и родственных лексемах имеется орфограмма непроверяемые безударные гласные в корне слова.
Это так называемые беспроверочные написания. Среди таких лексем имеются исконно русские слова, но в большинстве своем эти слова пришли из других языков. Их орфография зафиксирована в словарях.
Правописание наиболее употребительных слов следует просто запомнить или в случае затруднения обратиться к орфографическому словарю.
Примеры
- абориген, аромат;
- багровый, бордовый, бордюр;
- ватрушка, винегрет, вестибюль, виртуоз;
- горизонт, гармония, гастроли;
- делегация, диапазон, дисциплина;
- инициатива, инициалы;
- коварный, катастрофа, коктейль, компонент, конфорка, кобура;
- ладонь, лазурный;
- матрос, молоко, медаль;
- наваждение, негодовать;
- обаяние, обоняние, оранжевый
- палитра, палисадник, панорама, поликлиника, параметр, привилегия;
- стакан, стадион, столяр;
- табурет, тротуар;
- фонтан
- эликсир, этикетка.
Благодарю за четкую и понятную статью! Проверяемые безударные гласные в корне — вроде бы одно из самых простых правил русской орфографии, но у меня есть ученики,которые наотрез отказываются применять его и пишут с ошибками, не проверяя слово. Наверное, это просто не выработана привычка с первого класса. Нет автоматизма. Как же его выработать, когда время уже упущено и на пороге — ОГЭ?
Многие ученики делают банальные ошибки в словах с безударными гласными и в контрольных диктантах, и в тренировочных тестах. Не выработана орфографическая зоркость — способность задуматься, какая буква пишется «о» или «а», «е» или «и».
Я считаю необходимым у учеников интереса к русскому языку и обучению. Когда человек обучается, он привыкает мыслить и анализировать. Используйте для детей игровые, конкурсные формы обучения.
Круто!
Вааай! Спасибо) Вы мне помогли) Скоро мне ВПР сдавать. ?
А нам надо сделать буквы мягких согласных букв ч-щ-й.
Спасибо вам большое ооооччччееееннннь помогли??
Не могу согласиться с тем, что слово «воображение» — это слово с непроверяемой гласной в корне. Корень в нём «ображ» (явно однокоренными являются слова: соображение, образ и др..), «во» — приставка, а словом «образчик» прекрасно проверяется гласная в корне.
Согласно морфемным словарям современного русского языка слово «воображение» имеет следующий состав:
воображ-ени-е — корень/суффикс/окончание.