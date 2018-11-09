Безударные гласные в корне слова — это неударяемые гласные, написание которых проверяется подбором родственных слов или изменением грамматической формы.

Чтобы понять, что такое безударные гласные в корне слова, начнем с того, что слова русского языка произносятся с выделением голосом гласного звука одного из его слогов.

Понаблюдаем:

кра-со-та́

о-кно́

бле-сти́т

Определение Выделение гласного звука в слоге силой голоса, повышением его тона и долготой звучания — это ударение в слове.

В русском языке ударение является одной из фонетических примет слов. Иногда только ударение различает лексемы:

и́рис и ири́с;

за́пах и запа́х.

Что такое безударные гласные корня?

В русском языке ударение может находиться на гласных звуках разных частей слова:

в приставке

Примеры вы́ пустить, на́ пуск, ро́з ыгрыш

в корне

Примеры по со́л , ле́п ка, со́лнеч ный

в суффиксе

Примеры убег а́ ть, отраз и́ ть, горяч о́

в окончании

Примеры мольб а́ , дождев о́й , ветрян о́й

Когда в слове голосом выделяется гласный звук любой другой морфемы, кроме корневой, тогда гласный корня оказывается в слабой фонетической позиции, из-за чего слышится неясно. Такой гласный корня называется безударным.

Определение Безударные гласные корня — это гласные звуки, которые не выделяются голосом и требуют проверки для правильного написания.

Русская орфография основывается на морфологическом принципе письма. Суть его состоит в том, что независимо от звучания в слове сохраняется единое написание морфем, кроме случаев чередования гласных и согласных. Если исходить из этого принципа, то безударные гласные корня пишутся всегда одинаково, то есть так же, когда они находятся под ударением и, соответственно, слышатся четко и ясно.

А как узнать, какую букву в корне слова следует написать в безударном положении?

Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением

Чтобы правильно написать безударные гласные в корне, следует подыскать проверочное слово, в котором сомнительный гласный окажется в сильной фонетической позиции — под ударением.

Понаблюдаем:

за кр е п и́ть — кре́пкий;

и́ть — кре́пкий; по с о л и́ть — посо́л, соль.

Способы проверки безударных гласных в корне

Подобрать другую форму этого же слова Подобрать родственные слова 1. Один - много

р е ка - р е́ ки 1. Большой - маленький

тр о па - тр о́ пка 2. Много - один

к о лосья - к о́ лос 2. Маленький - большой

пл о щадка - пл о́ щадь 3. По вопросу:

О чём?

в л е су - о л е́ се

Что делал?

Что делает?

к а тил - к а́ тит 3. Назови ласково

зв е зда - зв ё здочка 4. Какой? - Что?

з е лёный - з е́ лень 5. Что делал? - Что?

пл а тил - пл а́ та

Безударные гласные корня можно проверить двумя способами:

1. подобрать однокоренные слова

по д а р и́ть — дар , по да́р ок;

и́ть — , по ок; по глощ а́ть — гло́т ка;

а́ть — ка; з е лён ый — зе́лень ;

2. изменить грамматическую форму слова

п и с а́ть — пи́шет;

а́ть — пи́шет; б о льш о́й — бо́льше;

о́й — бо́льше; стр а н а́ — стра́ны.

Правило написания безударных гласных

Правило В безударном положении в корне слова пишется та же буква, которая выступает под ударением, если изменить грамматическую форму слова или подобрать однокоренное слово.

Примеры:

с и де́ть — си́дя;

де́ть — си́дя; посв я ти́ть — свя́тость;

ти́ть — свя́тость; посв е ти́ть — свет;

ти́ть — свет; скр и пе́ть — скрип;

пе́ть — скрип; в е се́нний — вёсны;

се́нний — вёсны; пол о ска́ть рот — поло́щет;

ска́ть рот — поло́щет; пол а ска́ть ребенка — ла́ска;

ска́ть ребенка — ла́ска; ст о р о жи́ть — сто́рож, сторо́жка;

р жи́ть — сто́рож, сторо́жка; ум о ля́ть — мо́лит;

ля́ть — мо́лит; ум а ли́ть значение, роль — ма́лый;

ли́ть значение, роль — ма́лый; о́з и мь — зи́мний;

мь — зи́мний; о́з е мь — о зе́млю.

В русском языке существуют безударные гласные в корне слов, проверяемые и не проверяемые ударением.

Безударные гласные в корне слова, не проверяемые ударением

В некоторых словах безударные гласные в корне невозможно проверить ударением, даже если изменить грамматическую форму или подобрать к ним однокоренные слова.

Понаблюдаем:

в оо бр а ж е́ние — дам волю в оо бр а же́нию, мальчик с развитым в оо бр а же́нием, поговорим о в оо бр а же́нии;

е́ние — дам волю в бр же́нию, мальчик с развитым в бр же́нием, поговорим о в бр же́нии; в оо бр а ж е́ние — в оо бр а з и́ть, в оо бр а ж а́ть, в оо бр а ж а́емый, в оо бр а ж а́ла.

Сделаем вывод, что в слове «воображение» и родственных лексемах имеется орфограмма непроверяемые безударные гласные в корне слова.

Это так называемые беспроверочные написания. Среди таких лексем имеются исконно русские слова, но в большинстве своем эти слова пришли из других языков. Их орфография зафиксирована в словарях.

Слова с непроверяемыми безударными гласными в корне являются словарными.

Правописание наиболее употребительных слов следует просто запомнить или в случае затруднения обратиться к орфографическому словарю.

Примеры

абориген, аромат;

багровый, бордовый, бордюр;

ватрушка, винегрет, вестибюль, виртуоз;

горизонт, гармония, гастроли;

делегация, диапазон, дисциплина;

инициатива, инициалы;

коварный, катастрофа, коктейль, компонент, конфорка, кобура;

ладонь, лазурный;

матрос, молоко, медаль;

наваждение, негодовать;

обаяние, обоняние, оранжевый

палитра, палисадник, панорама, поликлиника, параметр, привилегия;

стакан, стадион, столяр;

табурет, тротуар;

фонтан

эликсир, этикетка.

Видео «Безударные гласные в корне слова»